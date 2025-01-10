АФМ обращает внимание граждан на важность соблюдения мер предосторожности при осуществлении валютных операций.

В сети распространяются видеоролики, в которых граждане путают настоящие денежные купюры с сувенирными или поддельными деньгами. Эти ролики показывают, как люди, не обращая должного внимания, не могут отличить реальные банкноты от фальшивых или сувенирных, что создает потенциальную угрозу для финансовой безопасности и может привести к нежелательным последствиям, включая участие в незаконных операциях.

С начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тысяч фальшивых банкнот, что представляет собой серьезную угрозу финансовой стабильности. Общая сумма изъятых фальшивых денег составляет свыше 80 млн тенге. Осуждено 8 человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр. Они приговорены к реальным срокам лишения свободы от 5 до 6 лет.

«Для того чтобы избежать подобных ситуаций, проверяйте банкноты при сделках с наличными средствами. Обращайте внимание на качество бумаги, защитные элементы — это водные знаки, микропечать, элементы, которые видны только при определенном освещении, а также на текстуры и шрифты, которые сложно подделать. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не следует обменивать деньги у незнакомых лиц и избегать сделок с «менялами», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу. Будьте внимательны и осторожны! В случае обнаружения фальшивых или подозрительных банкнот, ни в коем случае не пытайтесь их сбыть. Немедленно обращайтесь в АФМ или правоохранительные органы по месту проживания для проведения соответствующих проверок», — предупредила пресс-служба АФМ РК.

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