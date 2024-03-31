Пытался скрыться в районе. 33-летний костанаец подозревается в убийстве

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
Отвечая на запрос журналистов в ДП Костанайской области сообщили, что 30 марта в Костанае в квартире обнаружен труп женщины 1960 года рождения с признаками насильственной смерти.
По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицией задержан 33-летний мужчина. Он попытался скрыться в Узункольском районе. Преступник водворен в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
В рамках следствия, иные сведения разглашению не подлежат .
В департаменте полиции предупреждают об ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности.
Накануне, полицейские прокомментировали рассылку ориентировки в мессенджере.