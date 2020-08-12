Пытавшегося выброситься из окна мужчину спасли костанайские полицейские — видео

Патрульные полицейские, которые прибыли на место происшествия за три минуты предотвратили суицид.

12 августа около 11:00 часов на пульт 102 поступила заявка от жителей дома по улице Карбышева, 11. Они сообщили, что мужчина с четвертого этажа выкинул вещи с балкона, сам стоит на карнизе и кричит, что сейчас спрыгнет вниз. На место происшествия в течение трех минут прибыл патруль в составе младшего лейтенанта полиции Нурлыбека Байкенжина и младшего лейтенанта полиции Александра Ильяшова. Они увидели, что мужчина стоит на краю карниза балкона 4 этажа.

Полицейские поднялись, дверь квартиры была закрыта, пришлось экстренно ее взломать. Дома никого не было. А 45-летний костанаей уже стоял за перилами балкона.

Сотрудники стали разговаривать с ним.

«Мужчина был растерян, я спросил, как его зовут, он ответил, что Саня. Я сказал, что мы тезки. Потом стал говорить, чтобы он подошел ближе ко мне, что все проблемы решаются и надо жить, это главное. В таких ситуациях решения приходится принимать очень быстро», — рассказывает Александр Ильяшов.

В это время Нурлыбек Байкенжин схватил мужчину за руку и вдвоем с напарником затащили его на балкон. За происходящим наблюдали очевидцы, которые снимали все на видео. При выяснении обстоятельств выяснилось, что костанаец находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он доставлен в больницу. Специалисты выясняют, что стало причиной попытки суицида.

Нурлыбек Байкенжин с 2009 года служит в патрульной полиции и уже награжден медалью за спасение людей из снежного заноса на трассе и пожара. С Александром Ильяшовым, который в органах внутренних дел служит с 2013 года, работают напарниками уже четыре месяца.

«Каждая смена для нас это испытание на прочность. В любой момент готовы рисковать, спасать идти в огонь и воду», — говорит Байкенжин.

Напомним, что 4 августа их коллеги в городе Рудном спасли из пожара 30 человек, в том числе и трех месячного младенца. Приказом Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева сотрудники полиции Управления города Рудного Жанибек Гыйлымханов и Нурбек Ескабыл награждены медалью “Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін”.

С начала года к наградам за спасение и помощь людям представлены 11 костанайских полицейских.

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