Работа над ошибками. Допзанятия на каникулах проходят в школах Костанайской области

Каникулярные школы начали работу в эти осенние каникулы в учебных заведениях Костанайской области. По словам педагогов, они решили дать возможность подтянуть свои знания тем школьникам, у которых есть сложности по ряду предметов. Каникулярная школа — дело добровольное, здесь не ставят оценок и не изучают новых тем.

В школах Костанайской области в разгаре осенние каникулы. Однако в учебных заведениях с понедельника началась каникулярная школа. Как отмечают представители школы-лицея номер 1, с помощью этих занятий учителя хотели бы подтянуть знания своих учеников, которые испытывают трудности с успеваемостью. Ведь после дистанционки проблемы возникли у многих.

«В чем был самый главный минус дистанционки, но был такой минус, на мой взгляд, не было прямого общения учитель-ученик. Это расслабило детей, он прибегал к интернету, родителям — это дало отрицательные моменты. Сейчас это чувствуется и адаптация к занятиям затянулась», — говорит и.о.директора школы-лицея №1 Татьяна Федулова.

Каникулярные уроки запустили в работу по всей области. В первой школе-лицее работу распределили так: старшеклассники сами выбрали себе предметы, по которым хотели бы получить дополнительные уроки — это алгебра, химия, физика. Среднее звено выбрали языки — казахский и английский. В школе подчеркивают, что ожидали большего количества детей, желающих учиться в каникулярное время, но они не оправдались.

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«Мы ожидали большего количества людей, но детей немного. Примерно 15-20 процентов. Параллель 9 классов, было 12 человек, но уже 15 человек, которые пересмотрели свои позиции», — говорит Татьяна Федулова.

В расписании в день стоит три урока по 40 минут, где сами ученики решают какими бы проблемными темами для себя они занялись бы. Новых тем, как и оценок — нет. При этом, как отметили в школе-лицее номер 1, проведение таких школ в каникулы продолжится и далее. Ведь это реальная возможность провести работу над ошибками в своих знаниях.

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