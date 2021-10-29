Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах

Школьники Казахстана отдохнут на осенних каникулах семь дней, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве образования и науки.

Осенние каникулы для школьников продлятся 7 дней (с 1 по 7 ноября включительно), — говорится в сообщении.

Сроки учебного года и каникул утвердили в Казахстане

Стоит отметить, что продолжительность учебного года в первых классах — 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах — 34 учебные недели.

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