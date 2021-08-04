Сроки учебного года и каникул утвердили в Казахстане

Министр образования и науки РК подписал приказ от 27 июля 2021 года «Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021 — 2022 учебного года в организациях среднего образования», сообщает zakon.kz.

Так, определены следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021 — 2022 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:

начало 2021 — 2022 учебного года — 1 сентября 2021 года;

продолжительность учебного года в 1 классах — 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах — 34 учебные недели;

каникулярные периоды в течение учебного года:

в 1-11 (12) классах: осенние — 7 дней (с 1 по 7 ноября 2021 года включительно),

зимние — 11 дней (с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно),

весенние — 12 дней (с 19 по 30 марта 2022 года включительно);

в 1 классах: дополнительные каникулы — 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).

Приказ вводится в действие с 9 августа 2021года.

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