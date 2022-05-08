Работа с должниками по штрафам в Костанайской области будут координировать несколько ведомств

Четырехсторонний меморандум сегодня подписали полиция, юстиция, ДГД по Костанайской области, а также Региональная палата частных судебных исполнителей. Документ направлен на совместные действия по реализации исполнительного производства.
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Меморандум предполагает и создание механизмов открытости государственных органов, в частности, через обратную связь с населением.
Руководитель Департамента юстиции Костанайской области Амир Умаров отметил, что совместно с полицией будет проводиться работа по информированию жителей области о необходимости своевременно погашать наложенные административные штрафы.
На сегодня в Костанайской области остаются неоплаченными более 128 млн. административных штрафов.
В области на постоянной основе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», в рамках которого доводится информация о способах оплаты.
«Уверен, что координация такого сотрудничества коснется и обмена опытом в области законотворчества, систематизации нормативных правовых актов и исполнения законов, — отметил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.
Общая задача обеспечить обязательное и своевременное исполнение судебных решений, реализуя принцип верховенства закона
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