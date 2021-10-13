Работа спецЦОНов восстановлена

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Прием клиентов по водительским удостоверениям в спецЦОНах возобновлен, сообщает zakon.kz.
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В связи со сбоями в базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры 13 октября в спецЦОНах был приостановлен прием клиентов по выдаче водительских удостоверений, сообщает пресс-служба «Правительства для граждан».
На данный момент все неполадки устранены, прием клиентов в автоЦОНах возобновлен, передает пресс-служба «Правительства для граждан»
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