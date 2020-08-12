Работу лифта надземного перехода в Костанае проверили госорганы

Сотрудники областных и городских ведомств лично испытали, каково это подняться на лифте нового надземного перехода по проспекту Назарбаева. Оказалось, что cкачки напряжения не дают лифту работать в нормальном режиме, передает alau.kz

Надземный переход по проспекту Назарбаева только открылся, а кажется уже начал повторять судьбу перехода по улице Гашека. Люди стали жаловаться на то, что подъемники, которые предназначены для людей с инвалидностью, здесь попросту не работают. Проверить это прибыли сотрудники департамента соцзащиты и проектного офиса «Костанай — адалдык аланы». Вопреки распространенному мнению, лифт вызвать удалось.

«Здесь, смотрите. Имеется порог высотой 3 сантиметра. Пороги допускаются 1,4 сантиметра. Нужно будет порог убрать. Двери по ширине 90 см – все нормально. Внутри устройства должно быть огорожено поручнями. Здесь отсутствуют»,- описал кабину лифта Ануарбек Токмаганбет, главный специалист департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области.

Участники рейда попытались подняться на лифте. Но после нажатия на кнопку ничего не произошло. На помощь сотрудникам поспешил специалист из отдела ЖКХ. Одна из попыток оказалась успешной. Лифт поехал. Правда, попутно замирая на ходу.

«Когда мы зашли на имеющийся лифт, при нажатии кнопки «на второй этаж», когда кнопку нажимаешь – она как-то не срабатывает. Мы нажимали кнопку и придерживали до поднятия до второго этажа. Только тогда она поехала»,- описал подъем Ануарбек Токмаганбет.

Оказалось, что всему виной скачки напряжения. Сейчас подрядчик должен заняться подключением стабилизаторов, чтобы предотвратить перебои. После этого лифт, по сути, должен заработать как надо.

«Пока не определится организация, которая будет заниматься обслуживанием лифта, сам лифт не будем открывать. Это ближайшие дни я думаю. Конец этой, начало следующей недели мы думаем, что определим организацию, которая будет заниматься обслуживанием лифтов»,- сообщил Нуралы Есергепов, заведующий сектором отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

Но получится ли соблюсти эти сроки так, как задумано, гарантий нет. Как и дорожных знаков для альтернативы перехода. Пожилым людям, инвалидам, мамам с колясками подниматься по лестнице неудобно. Они вынуждены нарушать правила дорожного движения.

А вот на другом надземном переходе по Гашека таких проблем, кажется нет. Там, в общем-то, пустынная зона. И видимо, поэтому забытые неработающие подъемники. Но и их ремонтом отдел ЖКХ пообещал заняться. Для этого они уже направили иск в суд на подрядчика, чтобы обязать его провести ремонтные работы.

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