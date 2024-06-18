Работу начинать раньше, а уроки сократить. Эксперт прокомментировал петицию казахстанцев о возврате на прежнее время

По словам члена межведомственной группы, специалиста по прикладной хронобиологии Болата Нурхожаева, такая реакция населения была ожидаемой. При этом он считает, что летом следует начинать рабочий день на час раньше.

«Минпросвещения и Минтруда должны были с местными исполнительными органами урегулировать время работы и учебы, хотя бы время учебы, чтобы дети не возвращались в позднее время зимой. Достигнуть этого можно сокращением продолжительности уроков всего на 5 минут. А работу в летнее время надо начинать утром на час раньше. То есть жизнедеятельность людей должна сдвигаться на более раннее время. В мировой практике, в Японии и Корее например, не сдвигая часы на летнее и зимнее время, регулируют это началом работы на час раньше», — говорит Нурхожаев.

Он также ответил на недовольство жителей регионов, где рассвет начинается в 3 часа ночи.

«Летом светает в 3 часа, зимой светает позже, это естественный природный процесс, на это мы влиять не можем. В Европе, например, рабочий день начинается в 7 утра и в 3-4 часа дня заканчивается. Теперь, смотрите, парадокс возникает. Если сейчас в 3 часа рассвет, люди не могут спать. Ну, хорошо, мы сдвинули, и рассвет будет в 4 часа. А работать-то мы все равно начинали в 9. Мы же не начинали работу в 7-8 часов утра, даже когда рассвет был в 4:00. Что делали эти люди, когда рассвет был в 4 часа, что они делали до 9 часов? Они спали. А что им мешает сейчас спать?» — добавил Нурхожаев.

По его мнению, темнеть должно около 20 часов вечера, это наиболее естественное для человека время.

«Темное время суток должно наступать где-то на 2 часа раньше отхода ко сну. Здоровым считается время отхода ко сну вечером между около 10 и 11 и пробуждение утром в 6. Это правильный сон. Тогда у нас темное время должно наступать когда? В 8 часов вечера. Это нормально. Это приводит к улучшению жизнедеятельности, нормализации режима отхода ко сну и раннему пробуждению», — объяснил хронобиолог.

Он заверяет, что за долгие годы существования неправильного временного пояса казахстанцы привыкли к нездоровому режиму.

Напомним, что с 1 марта на всей территории Казахстана установили единое время. Таким образом, вся страна начала жить в часовом поясе UTC +5.

В апреле казахстанцы запустили петицию за отмену перевода времени, которая собрала 50 тысяч подписей.