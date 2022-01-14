Работы по устранению аварийной ситуации на котельной № 3 завершены — акимат Костаная

Потребителям запитанных от данной котельной поэтапно с 03:00 часов ночи 14 января было подано отопление.

В настоящее время ГКП «КТЭК» в полном объеме обеспечил теплом и горячим водоснабжением все объекты.

Котельная №3 работает в штатном режиме.

«Однако, имеет место ряд жалоб со стороны потребителей на низкое качество горячего водоснабжения и отопления. Убедительно просим обслуживающие организации — ОЖО, ПКСК, КСК южного района города своевременно проводить работы по устранению «завоздушивания» системы отопления, с целью качественного теплоснабжения. Своевременно реагировать по вопросам и проблемам появившимся по «развоздушиванию» и сообщать ГКП «КТЭК», для оказания помощи», — говорится в сообщении акимата.

Напомним, на котельной произошёл пожар.

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