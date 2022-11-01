Ранее пропадала. Полицейские о поисках несовершеннолетней в Костанае

Пропавшую девушку разыскивает полиция Костанайской области. Поиски ведутся уже несколько дней.

17 -летняя Ирина Сергушова, учащаяся педагогического колледжа, 29 октября вышла из дома, расположенного в 52 квартале микрорайона северо-запад, на тренировку и не вернулась. Её приметы: европейской внешности, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные. Была одета в черные трико, толстовку, куртку и шапку, и белые кроссовки. Полицией сейчас проводится комплекс розыскных мероприятий, ориентирован весь личный состав полицейского департамента и волонтеры.

«Могу сказать, что несовершеннолетняя ранее пропадала, состоит на профилактических учетах по делам несовершеннолетних. Установлены очевидцы, которые её видели в районе КЖБИ Костаная. Также при ней имеется сотовый телефон, который она периодически включает, значит с кем-то связывается. Нами отрабатывается круг её близких связей, — сокурсницы, родственные связи», — сообщил начальник отдела розыска криминальной полиции ДП Костанайской области Тлеуберды Нурахметов.

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