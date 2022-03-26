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Расписание оразы в 2022 году по всем городам Казахстана опубликовало ДУМК

wikiway.com

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Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) опубликовало календарь оразы по городам.

В этом году месяц Рамадан начнётся 2 апреля и закончится 2 мая.

Пост продлится 30 дней. 2 мая начнётся Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения.

В этом году сумма фитр-садака установлена ​​в размере 500 тенге. Размер фитр-садака рассчитывался исходя из средней цены 2 кг муки по стране, передает informburo.kz

Расписание оразы в других городах Казахстана здесь.

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