Разделить министерство образования и науки РК на два ведомства предложил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разделить министерство образования и науки на два ведомства.

По его мнению, нужно создать в Казахстане Национальную систему цитирования, которая позволит в значительной степени повысить качество научно-исследовательских работ, сообщает пресс-служба Акорды.

По его словам, этот шаг потребует укрепить потенциал казахстанских научных журналов, сообщил сайт Акорды.

«Полагаю, что в целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки», — сказал Токаев в ходе выступления на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алматы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.