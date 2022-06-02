Разделить министерство образования и науки РК на два ведомства предложил Токаев

Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разделить министерство образования и науки на два ведомства.
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По его мнению, нужно создать в Казахстане Национальную систему цитирования, которая позволит в значительной степени повысить качество научно-исследовательских работ, сообщает пресс-служба Акорды.
По его словам, этот шаг потребует укрепить потенциал казахстанских научных журналов, сообщил сайт Акорды.
«Полагаю, что в целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки», — сказал Токаев в ходе выступления на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алматы.
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