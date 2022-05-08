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Размер пенсии и пособия планирует увеличить Минтруда

press.kz

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В целях снижения негативного влияния новых условий в мировой экономике на социально-экономическую ситуацию в стране в проекте бюджета дополнительно выделено 185 млрд тенге для усиления социальной поддержки граждан. Об этом сообщил вице-министр труда Руслан Сакеев на брифинге в СЦК, передает 365info.kz

«Данные средства будут направлены на индексацию размеров пенсий, пособий и социальных выплат дополнительно на 4%. В совокупности это обеспечит рост размеров солидарных пенсий на 11%, а базовой пенсии и других выплат – на 9% по сравнению с уровнем 2021 года.

В итоге общий объем расходов на социальное обеспечение и меры содействия занятости населения превысит 4,4 трлн тенге, или почти четверть (25%) расходов республиканского бюджета», – проинформировал Руслан Сакеев.

Вице-министр сообщил, что с учетом дополнительных мер пенсии и пособия увеличатся в среднем на 3-5 тысяч тенге. Выплата в повышенных размерах будет осуществлена в июне с учетом доплаты за апрель и май.

По данным Минтруда, на сегодняшний день получателями различных социальных выплат являются 4,2 млн граждан, из них:

  • 2,3 млн – пенсионеры
  • порядка 1,2 млн – семьи с детьми
  • около 700 тыс. – лица с инвалидностью и другие категории граждан
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