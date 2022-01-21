USD 434.24
EUR 492.69
RUB 5.67
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня — Токаев

Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня — Токаев

Фото: akorda.kz

Vinkmag ad

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Глава государства считает, что произошедшие в январе события обнажили проблемы, копившиеся годами.

«Перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана. Страна изменилась, изменилось отношение наших граждан к экономической системе и жизни в целом.

Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, предпринимателям это действительно хорошо известно, такое расслоение доходов сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики. Следствие ведется. Я думаю, они вам будут известны, как и всей мировой общественности», — сказал Токаев на встрече с представителями бизнеса в Нур-Султане.

«162 человека владеют половиной состояния». Токаев поручил срочно менять ситуацию

Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу, добавил Президент.

«Именно поэтому нам нужно срочно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики.
Надо определить новые правила игры — честные, прозрачные, справедливые. Как это сделать правильно, какие инструменты использовать? В нашей стране от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства уменьшаются или стагнируют», — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент назвал «совершенно ненужной инициативой» сбор однодневных зарплат с госслужащих и бюджетников в фонд «Қазақстан халқына». Он также заявил, что все крупнейшие компании будут вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Более 1 млн тенге похитил у акмолинца житель Костанайской области
Следующая новость

Хлеб подорожал в Казахстане