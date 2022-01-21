Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Глава государства считает, что произошедшие в январе события обнажили проблемы, копившиеся годами.

«Перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана. Страна изменилась, изменилось отношение наших граждан к экономической системе и жизни в целом. Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, предпринимателям это действительно хорошо известно, такое расслоение доходов сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики. Следствие ведется. Я думаю, они вам будут известны, как и всей мировой общественности», — сказал Токаев на встрече с представителями бизнеса в Нур-Султане. «162 человека владеют половиной состояния». Токаев поручил срочно менять ситуацию

Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу, добавил Президент.

«Именно поэтому нам нужно срочно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики.

Надо определить новые правила игры — честные, прозрачные, справедливые. Как это сделать правильно, какие инструменты использовать? В нашей стране от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства уменьшаются или стагнируют», — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент назвал «совершенно ненужной инициативой» сбор однодневных зарплат с госслужащих и бюджетников в фонд «Қазақстан халқына». Он также заявил, что все крупнейшие компании будут вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью.

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