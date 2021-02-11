Реализаторам розничных товаров ответили

По изменениям, которые так напугали розничных торговцев, высказались в комитете государственных доходов Министерства финансов РК относительно изменений в налоговое законодательство по выписке электронного счёта-фактуры всеми налогоплательщиками, реализующими товар, импортированный на территорию РК.

С 2016 года проводится планомерная работа по расширению круга налогоплательщиков, на которых возлагается обязанность по выписке электронных счётов-фактур. В целях контроля всей цепочки прослеживаемости последовательно расширяется сфера применения данных счетов на неплательщиков НДС.

«Это осуществляется в целях устранения условий для мошенничества в сфере НДС с использованием в схемах по уклонению неплательщиков НДС. В рамках последних изменений в статью налогового кодекса выписка неплательщиками НДС необходима при реализации импортного товара по всей цепочке продаж. При этом в случае реализации в розницу никаких документов от покупателя не требуется. Положения вышеуказанной статьи вызвали споры и разночтения касательно выписки электронных счетов-фактур розничными реализаторами. Данное правовое несоответствие будет устранено в ближайшее время, также будет запущен Пилотный проект. В этой связи, в настоящее время розничным реализаторам нет необходимости выписывать электронные счета-фактуры. Контрольные мероприятия не проводятся», — говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.