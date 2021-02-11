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Реализаторам розничных товаров ответили

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По изменениям, которые так напугали розничных торговцев, высказались в комитете государственных доходов Министерства финансов РК относительно изменений в налоговое законодательство по выписке электронного счёта-фактуры всеми налогоплательщиками, реализующими товар, импортированный на территорию РК. 

С 2016 года проводится планомерная работа по расширению круга налогоплательщиков, на которых возлагается обязанность по выписке электронных счётов-фактур.  В целях контроля всей цепочки прослеживаемости последовательно расширяется сфера применения данных счетов на неплательщиков НДС.

«Это осуществляется в целях устранения условий для мошенничества в сфере НДС с использованием в схемах по уклонению неплательщиков НДС. В рамках последних изменений в статью налогового кодекса выписка неплательщиками НДС необходима при реализации импортного товара по всей цепочке продаж. При этом в случае реализации в розницу никаких документов от покупателя не требуется. Положения вышеуказанной статьи вызвали споры и разночтения касательно выписки электронных счетов-фактур розничными реализаторами.  Данное правовое несоответствие будет устранено в ближайшее время, также будет запущен Пилотный проект. В этой связи, в настоящее время розничным реализаторам нет необходимости выписывать электронные счета-фактуры. Контрольные мероприятия не проводятся», — говорится в сообщении.

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