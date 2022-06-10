Ребенка с укусами животного нашли мертвым

По факту обнаружения малолетнего ребенка зарегистрировано уголовное дело.

Тело 12-летнего мальчика с укусами животного нашли в Актобе. Об этом сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, передает Tengrinews.kz.

Тело ребенка нашли на территории строящегося объекта в районе микрорайона № 3 жилого массива Есет батыра.

«По факту обнаружения малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти в виде острой кровопотери, множественных рваных ран головы, туловища, верхних и нижних конечностей, предположительно, от укуса животного зарегистрировано уголовное дело», — сообщили правоохранители.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в пригороде Актобе собаки нападают на домашнюю птицу. Животные загрызли два десятка кур, гусей и индюков.

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