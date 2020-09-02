Ребенок, который в Костанае больше года жил без свидетельства о рождении, получил документ

Жительнице Костаная, которая больше года не могла получить свидетельство о рождении дочери, все-таки выдали документ. Теперь она намерена прикрепить ребенка к поликлинике и начать необходимое лечение. Напомним, в редакцию Алау обратилась Юлия Лянгольф. Женщина несколько раз пыталась оформить документ, но получала отказы. Причиной служили неверные данные, переданные из местного ЦОНа, передает alau.kz

Две недели назад мы рассказывали историю жительницы Костаная Юлии Лянгольф. В июле 2019 года у нее родилась дочь Николь, но больше года она не могла получить свидетельство о рождении. Причин на то было несколько. Во-первых, сразу после рождения ребенка Юлия не обратилась за документами, а сделала это лишь спустя почти 2 месяца. Сама она объяснила это тем, что лежала в больнице, а после пошла, работать, чтобы обеспечить ребенка. Во-вторых, по словам женщины, в отделе РАГС ей трижды отказали из-за неверных данных, переданных из ЦОНа. Кроме этого, ей сразу не объяснили все законодательные аспекты.

«Изначально заявление было указано неверно. В графе сведения об отце она всегда указывала Лянгольф, когда на момент рождения ребенка 5 июля 2019 года она состояла в законном браке с Некрасовым. В настоящее время заявление принято от Лянгольф Юлии», — рассказала руководитель отдела РАГС аппарата акима г.Костанай Ляйля Маутова.

Юлия считала, что после расторжения брака все-таки может указывать в качестве отца — биологического, но оказалось, что нет. Поскольку Юлия развелась только после рождения ребенка. В ЦОНе пообещали разобраться в ситуации и помочь женщине с получением документа. И вот вчера ее пригласили в отдел РАГС.

«Ну, наконец-то я получила чего добивалась. Я получила свидетельство о рождении ребенка. Спасибо телекомпании Алау, что помогли мне. Если бы не они так бы наверно отказы и приходили мне. Потому что в ЦОНе и РАГСе мне ничего не разъясняли», — поделилась Юлия Лянгольф.

Но и это не все. Женщина из-за отсутствия свидетельства о рождении не могла лечить ребенка и не получила послеродовые выплаты. У дочери Юлии гемангиома теменной области, она нуждается в операции. Как рассказала Юлия, теперь она намерена прикрепить дочь к поликлинике и встать в очередь на портале госпитализации. Также она собирает документы, чтобы все-таки получить пособие, с этим ей обещали помочь. Что касается сведений об отце, то теперь уже через суд она внесет данные о настоящем отце ребенка, поскольку по закону в свидетельстве о рождении ребенка указали законного на тот момент мужа Юлии.

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