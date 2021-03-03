В Костанае водитель не впустил подростка в автобус без транспортной карты

В редакцию alau.kz обратилась жительница Костаная Сара Иралимова. Женщина утверждает, что её внука не впустил водитель без транспортной карты. Хотя мальчику 12 лет.

Инцидент случился 2 марта. По словам Сары Иралимовой, мальчик добирался из школы №16 домой. Живёт он на КСК.

«Хочу пожаловаться на водителя автобуса 19. Он не впустил ребёнка в автобус. У него было 100 тенге. Водитель сказал плати 150 тенге, и вышвырнул из автобуса. Что у нас творится? Ребёнок позвонил в истерике. А если простынет? Зима. Кто будет виноват? Разве детям и пенсионерам не продлено до 1 апреля? Ну и что, что рост внука 175 сантиметров. На лицо видно, что ребенок. Даже если свидетельство с собой возить — там нет фото», — возмущается женщина.

Напомним, в Костанае с 9 февраля действуют транспортные карты. По карте стоимость проезда стоит 80 тенге. За наличные 150. Однако, в акимате Костаная сообщили, что до 1 апреля льготники, в числе которых пенсионеры и школьники, ездят за наличные. Поскольку не все успели транспортные карты получить.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.