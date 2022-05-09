Референдум в Казахстане: что может измениться в Конституции

Первый президент больше не может быть президентом?

В 42 статье Конституции есть интересный пункт. В нем говорится, что один и тот же человек не может быть избран президентом Казахстана более двух раз подряд. Сейчас это ограничение не распространяется на первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

В новой редакции строку «настоящее ограничение не распространяется на первого президента Республики Казахстан» предлагают убрать. Таким образом, если Нурсултан Назарбаев снова захочет баллотироваться в президенты, он не сможет править более двух сроков подряд.

То же самое касается нынешнего главы государства. Следующий президентский срок Токаева станет последним, если он решит баллотироваться, и будет избран народом.

Кроме этого, в статье заменят слова «бывшие президенты» на «экс-президенты».

По инициативе Касым-Жомарта Токаева в новую Конституцию предлагают добавить пункт о том, что близкие родственники президента Казахстана «не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора».

Из статьи 46 Конституции предлагают исключить пункт, который звучит так: «Статус и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией Республики и конституционным законом».

Упоминание первого президента также исключается из статьи 91, в которой сказано, что его статус является неизменным.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 марта в своем послании народу поручил воссоздать в стране Конституционный суд, который прекратил свое существование в 1995 году. Тогда его функции стал выполнять Конституционный совет. Теперь президент хочет возродить некогда существовавший орган конституционного контроля.

По этой причине в новую Конституцию предлагают внести поправки и заменить слово «совет» на «суд».

Конституционный суд будет состоять из 11 судей, включая председателя. Их полномочия буду длиться 6 лет. Он начнет свою работу с 1 января 2023 года. До тех пор в Казахстане продолжит действовать Конституционный совет.

Один и тот же человек не может быть назначено судьей Конституционного суда более двух раз подряд. Судья Конституционного суда не сможет быть депутатом. Он также не может быть арестован или подвергнут другим мерам взыскания без согласия парламента. Исключение — особо тяжкие преступления или задержание с поличным.

Народ теперь главный?

Для того, чтобы объяснить следующую поправку и не прибегать к излишним рассуждениям о тактике, которой придерживается президент Казахстана, можно показать как «было» и как «стало».

Старая редакция пункта 3 статьи 6 Конституции:

«Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом».

Новая редакция:

«Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом».

Принудительный труд

В Конституции сказано, что любой имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда.

Сейчас эту норму предлагают изложить так: «принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения либо в условиях чрезвычайного или военного положения».

Высшая аудиторская палата вместо Счетного комитета

В новой версии Конституции будет упомянут новый орган — Высшая аудиторская аудитория, которая теперь будет выполнять функции Счетного комитета. Последний Токаев поручил упразднить в своем послании народу в марте текущего года.

Президент лишается ряда полномочий

Помимо прочего в послании народу Касым-Жомарт Токаев говорил о переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления, а парламент при этом получит больше полномочий.

В этой связи президент Казахстана больше не будет отменять решения акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Этот пункт предлагают исключить из Конституции.

Сейчас президент Казахстана назначает в сенат 15 депутатов. В новой редакции Конституции предлагается указать, что теперь президент будет назначать лишь 10 депутатов сената, пять из которых — по предложению Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Это в некоторой степени уменьшает степень влияния главы государства на парламент, однако стоит отметить, что он же и возглавляет АНК.

Кроме этого, президент будет согласовывать кандидатуры на должность акимов областей, городов и столицы с депутатами маслихатов этих регионов и городов. Он должен будет предложить не менее двух кандидатур. За кого проголосует большинство, тот и будет избран акимом.

Новые полномочия президента

По закону президент назначает председателей Комитета национальной безопасности, Национального банка, генерального прокурора. Теперь он будет также назначать председателей Высшего судебного совета и Конституционного суда. Согласие на это дает сенат.

В Казахстане не будет госсекретаря?

В новой редакции Конституции термин «государственный секретарь» предлагается заменить на «государственный советник». Как это изменит полномочия человека, занимающего эту должность, пока неизвестно.

Мажилис редеет?

На сегодня мажилис парламента Казахстана (нижняя палата), согласно Конституции, состоит из 107 депутатов. Теперь их будет 98. Депутаты будут избираться в порядке, установленном конституционным законом по смешанной избирательной системе:

— по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа;.

— по одномандатным территориальным избирательным округам.

Пункт о том, что девять депутатов избираются от АНК, исключается.

Расширение полномочий парламента

По закону парламент Казахстана по предложению президента может вносить изменения и дополнения в Конституцию.

Теперь предлагается уточнить, что парламент может принимать конституционные законы и даже спорить с президентом.

Если какие-то конституционные законы, принимаемые депутатами, вызовут возражения у президента, парламент в течение месяца должен провести повторное обсуждение закона. Если этот срок не будет соблюден, возражения считаются принятыми. Если депутаты каждой палаты большинством голосов преодолеют возражения главы государства, он подпишет закон. Если нет, закон будет подписан в той редакции, которую предложил президент. Или вовсе не будет принят.

Кроме этого, сейчас сенат имеет полномочия лишать неприкосновенности генерального прокурора, председателя и судей Верховного суда Казахстана. В этот список предлагают также добавить уполномоченного по правам человека.

Мажилис дважды в год будет заслушивать отчет председателя Высшей аудиторской палаты.

Мажилис вправе отклонить любой проект закона большинством голосов от общего числа депутатов. Отклоненный законопроект будет считаться непринятым и будет возвращен разработчику.

Сенат больше не принимает законы

Сделать так, чтобы сенат не принимал, а только одобрял уже принятые мажилисом законопроекты (или не одобрял и отправлял обратно), тоже было инициативой Касым-Жомарта Токаева.

Сейчас в Конституции сказано, что законодательные акты парламента его палат принимаются большинством голосов от общего числа депутатов. Теперь же предлагается указать, что законы принимает мажилис, а одобряет сенат — большинством голосов от общего числа депутатов палат.

Статус омбудсмена закрепят в Конституции

Уполномоченный по правам человека в Казахстане будет отдельно упомянут в Конституции в статье 83−1, которой сейчас не существует. В ней сказано, что омбудсмен восстанавливает нарушенные права и свободы человека и гражданина, и способствует их продвижению.

В своей работе он независим и неподотчетен государственным органам и должностным лицам.