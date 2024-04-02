Регулярно предупреждали. «Казгидромет» выпустил более 100 штормовых предупреждений

Сегодня на заседании правительства министр экологии заявил, что с середины марта «Казгидромет» регулярно предупреждал о паводках, но акиматы не обратили на это внимания, передает корреспондент NUR.KZ.

«Еще в декабре были определены паводкоопасные участки в разрезе регионов и отражены в прогнозах на начало декабря, февраля и марта месяца, которые были направлены акиматам и центральным госорганам. Более того, начиная с 15 марта по сегодняшний день «Казгидромет» выпустил более 100 штормовых предупреждений, которые также были направлены и продолжают направляться в местные и центральные государственные органы согласно схеме оповещения о штормовых предупреждениях. Однако акиматы не обратили особого внимания на прогноз, что не позволило реально оценить угрозу предстоящего паводка и своевременно принять превентивные меры», – заявил министр Ерлан Нысанбаев.

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@Автор: Мими БутенкоАлександра Гольм

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