Рейды на воде проводят специалисты ДЧС

На водоемах Костанайской области с начала купального сезона погибло уже 7 человек. Костанайские спасатели призывают жителей купаться только на официальных пляжах, их в регионе всего 9. На остальных, сильное течение, скользкие плиты, осколки на дне. Чтобы избежать трагедий специалисты проводят к рейды. К одному из них присоединилась и наша съемочная группа.

С начала этого года на водоемах Костанайской области погибло уже семь человек, двое из них дети. Основными причинами становится купание, а также рыбная ловля в необорудованных для этого местах. поэтому специалистами департамента по чрезвычайным ситуациям еженедельно проводятся подобные рейды.

По всей области группы из 6 человек ежедневно патрулируют пляжи пешим ходом. А в жаркие и выходные дни, вот так объезжают все опасные места. Но перед этим все отряды проходят инструктаж.

Специлисты рассказали, что в регионе всего 9 официальных пляжей, где можно купаться. Все они оборудованы и безопасны.

«У нас на всех пляжах, которые оборудованы наши спасатели, где-то в начале мая проводят обследование дна. При обследовании убирают лишние, колющие и режущие предметы, убирают всякую арматуру, мусор и там можно нырять. Также в оборудованных местах у нас есть спасатели»,- говорит заместитель начальника ДЧС Костанайской области Ризабек Кабылбеков.

Там же сидит фельдшер, есть смотровая кабина и специальное оборудование для спасения. Но, отдыхающие, зачастую предпочитают места, где меньше людей, там, где нельзя купаться. Дело усугубляет еще и алкоголь, а также в таких местах очень много детей.

«В местах, где запрещено купаться мы устанавливаем совместно с местными исполнительными органами знаки запрещающие. Вот пожалуйста место, остался только кусок профтрубы, сам знак уничтожен»,- сказал руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области Аиб Базарбаев.

Этот знак теперь висит на дереве. Спасателям пришлось его перенести туда, но и там, как они предполагают он провисит не долго. Аиб Базарбаев считает, что эти знаки убирают сами жители , так как считают — раз нет запрещающего знака, то купание разрешено.

«На той стороне знак стоит. Это вот опасное место на побережье реки. В народе гагаринская плотина называется»,- пояснил Аиб Базарбаев.

Здесь знак хоть и есть, но он не останавливает костанайцев. Это место спасатели уже хорошо знают, люди тут всегда есть, также как и опасность. Во-первых это крупные плиты,которые покрываются илом и идти по ним просто небезопасно. Во-вторых, сильное течение сносит даже взрослого человека, не говоря уже о детях. Но смельчаки все-таки находятся. Вот и в этот раз спасатели застали целую семью с ребенком, причем плавать, как выяснилось, они не умеют. Им объясняли всю опасность, вручили памятку и попросили уйти. Но это только одна семья, которая ушла, а ведь затем приходят другие. Спасатели призывают костанайцев ответственно подходить к отдыху. А в этом месте и вовсе не отдыхать, здесь ежегодно происходят трагедии, кого-то удается спасти, а кто-то погибает по неосторожности.

Напомним, женщину спасли на городском пляже в Костанае.

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