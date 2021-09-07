Решается вопрос транспортировки медведицы, покусавшей пятилетнюю девочку на базе отдыха

По словам начальника природоохранной полиции области Талгата Ахметова, сегодня хозяин базы отдыха Александр Панин местной газете рассказал, что у него возникла мысль пристрелить медведя. Предприниматель долгое время не мог решить вопрос с определением зверя, поэтому и содержал его.

«После этого заявления, полиция немедленно начала переговоры с базой отдыха Абакшино, при которой создан свой зоопарк. Там работают специалисты и есть соответствующие условия для содержания животных. Медведь не является объектом охоты у нас в области. Поэтому его нельзя просто взять и пристрелить», — отметил Талгат Ахметов.

Такая договоренность была достигнута и в настоящее время решается вопрос транспортировки. Для этого оборудуется специальная клетка, животное осмотрел ветеринар, после завершения всех формальных процедур медведица отправиться в питомник. По словам Талгата Ахметова это случится уже сегодня.

Напомним, что полиция начала досудебное расследование, после того, как медведица покусала девочку по ст. 114 УК РК (неосторожное причинение вреда здоровью). Санкция статьи предполагает штраф в размере до 80 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо арест на срок до 20 суток. Проводятся первоначальные следственные действия.

По словам медиков, состояние ребенка оценивается, как крайне тяжелое.

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