Решил расширить парковку. Предпринимателя наказали в Костанае

Фото пресс-службы акима Костаная
Предпринимателя самовольно расширившего парковку в Костанае полицейские привлекли к ответственности.
6 сентября арендатор одного из продуктовых магазинов по проспекту Назарбаева самовольно, без согласования с уполномоченными на то органами, решил расширить парковочные места и обустроить дополнительный заезд.
При производстве дорожных работ рабочие повредили зеленые насаждения и дорожное полотно.
Полицейские привлекли 41-летнего местного предпринимателя к административной ответственности сразу по трем статьям административного Кодекса.
Его признали виновным по факту повреждения дороги, невыполнение требований по производству работ на дорогах и за нарушение правил благоустройства территорий города.
Для возмещения нанесенного ущерба зеленым насаждениям отдел ЖКХ акимата города Костаная подаст иск в суд.