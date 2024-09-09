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Решил расширить парковку. Предпринимателя наказали в Костанае

Фотография для новостиРешил расширить парковку. Предпринимателя наказали в Костанае

Фото пресс-службы акима Костаная

Предпринимателя самовольно расширившего парковку в Костанае полицейские привлекли к ответственности.

6 сентября арендатор одного из продуктовых магазинов по проспекту Назарбаева самовольно, без согласования с уполномоченными на то органами, решил расширить парковочные места и обустроить дополнительный заезд.

При производстве дорожных работ рабочие повредили зеленые насаждения и дорожное полотно.

Полицейские привлекли 41-летнего местного предпринимателя к административной ответственности сразу по трем статьям административного Кодекса.

Его признали виновным по факту повреждения дороги, невыполнение требований по производству работ на дорогах и за нарушение правил благоустройства территорий города.

Для возмещения нанесенного ущерба зеленым насаждениям отдел ЖКХ акимата города Костаная подаст иск в суд.

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