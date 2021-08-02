Рестораторы прокомментировали карантинные ограничения

Они считают, что проект Ashyq ущемляет права некоторых предпринимателей Рестораторы Алматы считают, что новые карантинные ограничения, где указаны требования к работе лидеров объектов общественного питания по системе Ashyq, дискриминируют деятельность небольших заведений. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Наше возмущение касается постановления Министерства здравоохранения РК от 29 июля 2021 года, связанного с пандемией и возможностями работы объектов общественного питания. Согласно этому документу, лидерами программы Ashyq признаются заведения, посещаемость которых превышает 2 тыс. человек за две недели. Считаем такое ограничение по количеству человек незаконным, дискриминирующим небольшие, не сетевые заведения», — отмечается в сообщении Клуба «Рестораторы Республики Казахстан».

По словам владелицы бара Seledka Мадины Моминбековой, среднестатистический одиночный, не сетевой бар с посадочными местами не более 50 за две недели посещает не более 500 человек. «И это учитывая отсутствие последних карантинных ограничений, когда можно было работать до двух часов ночи. Сейчас наш бар работает до 20:00. Основной поток гостей в наше заведение наблюдается в основном только с 19:00. В результате карантинных ограничений и ограничений по времени работы наша выручка снизилась до 80%»,- отмечает она.

Согласно статистике Клуба «Рестораторы Республики Казахстан», более 80% сотрудников общепита вакцинировались.

«То есть требования по вакцинации штата выполняются. Мы хотим, чтобы министерство здравоохранения ознакомилось с Предпринимательским кодексом РК, согласно которому государственным органам запрещается привилегировывать какой-либо вид бизнеса. Пункт 1 статьи 14 Конституции Республики Казахстан гласит: «Все равны перед законом и судом». В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Предпринимательского кодекса РК субъекты предпринимательства должны иметь равные возможности при осуществлении предпринимательской деятельности, независимо от того, принадлежит этот субъект к тому или иному ведомству, к государственной или частной структуре, имеется у него особый статус или нет», — отмечает владелица бара Seledka Мадина Моминбекова.

Напомним, недавно министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о новых ограничениях, которые введут в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде со 2 августа. 30 июля вышло соответствующее Постановление главного государственного санитарного врача города Алматы №25. Читайте также: Новые ограничения вступили в силу в пяти городах Казахстана

По словам министра, со 2 августа работа объектов общественного питания будет разрешена только на вынос и доставку. «Учитывая миграцию населения в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областях, будут приняты аналогичные меры по ужесточению карантинных мер в приграничных районах с Нур-Султаном», — рассказал он.

Министр добавил, что до 9 августа в будние дни будет ограничена работа компаний, участвующих в проекте Ashyq, до 20:00 часов, лидеров Ashyq до 22:00 часов. С 9 августа часы работы лидеров Ashyq будут продлены до 24:00 часов.

Он напомнил, что в проекте Ashyq могут участвовать ТРЦ, торговые дома, торговые сети, объекты общественного питания, фудкорты, фитнес-центры, фитнес-клубы, йога-центры, спортивно-оздоровительные объекты, сауны, СПА-центры, спортивные объекты, бассейны, салоны красоты, парикмахерские, барбершопы, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги; караоке, бильярдные, боулинги, компьютерные клубы, кинотеатры.

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