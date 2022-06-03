Ретроградный Меркурий и полнолуние: как изменится жизнь представителей знаков зодиака в июне

Как изменится жизнь представителей зодиакального круга в первый месяц лета, рассказала астролог и астропсихолог Тиана Атлас, передает яakon.kz.

В интервью интернет-изданию «Пятый канал» эксперт по звездам отметила, что «июнь будет полон прекрасных возможностей для начинаний».

«Уже в начале месяца мы почувствуем мощную, бурлящую энергию: это вызвано благодаря соединению Марса с Юпитером, где Марс выступает астрологическим «моторчиком», который заставляет нас действовать, а Юпитер усиливает эту энергию», — отметила Тиана Атлас

По словам астролога, максимальное воздействие небесного союза все ощутят до 11 июня.

Эксперт по звездам напомнила, что до 3 июня продолжит свое влияние ретроградный Меркурий, силы которого по инерции будут действовать вплоть до 5-го числа.

«Поэтому любые серьезные начинания необходимо планировать и просчитывать тщательнее обычного. Особенно это коснется подбора сотрудников, а также рассылки резюме. Лучше сначала все обдумать, а вот к решительным активным действиям можно смело приступать начиная с 6 июня», — говорит Тиана Атлас.

Специалист отметила, что «11 июня Венера соединится с планетой Уран – астрологическим «революционером».

«Многим захочется уволиться с работы, разорвать отношения и выйти на свободу. Совет – не совершать импульсивных поступков», — говорит Тиана Атлас.

При этом астропсихолог пояснила, что этот неоднозначный космический союз несет прекрасные возможности в финансовом плане, поскольку происходит в знаке Тельца — вестника многообещающей прибыли.

Благоприятные возможности могут исходить от женского коллектива, профессионального сообщества или группы единомышленников: для их получения не стоит стесняться и проявлять большую активность в различных коммуникациях, где могут появиться на свет свежие идеи с последующей благоприятной реализацией.

Эксперт по звездам подчеркнула, что главным событием середины июня является полнолуние, которое намечено на 14 июня, – оно пройдет под знаком Стрельца.

Полнолуние всегда увеличивает количество энергии, иногда до такой степени, что у некоторых возникают серьезные проблемы с засыпанием.

Предыдущее новолуние, когда традиционно что-то начинают, закладывают, в знаке Стрельца пришлось еще на 4 декабря (12-е новолуние в 2021 году. – Прим. ред.). Тогда новолуние совпало с затмением, поэтому заложенные в декабре тенденции именно сейчас, в середине июня, будут иметь свое продолжение либо кульминацию.

По словам астролога, ранее начатые дела получат логическое завершение – представители всех знаков зодиака смогут пожинать плоды начатой еще зимой деятельности, получив материальные результаты (деньги или ценные бумаги).

Наступает прекрасное время для финансовых операций благодаря нахождению Венеры в знаке Тельца вплоть до 23 июня. Планеты располагают в том числе к любым манипуляциям с красотой, курсам массажа, а также благоприятны для шопинга, приобретения для себя любимой чего-то приятного и красивого.

Специалист уточнила, что после 23 июня Венера перейдет в знак Близнецов, и тогда любвеобильная планета обеспечит успехи в обучении.

По словам Тианы Атлас, предостережением месяца является напряженный период с 16 по 20 июня. Причина – перемещение Венеры к Сатурну.

«В это время настоятельно не рекомендуются какие-либо траты. В целом, небесный аспект больше располагает к деловым отношениям, чем к романтическим авантюрам. Занимайтесь не любовью, а бизнесом. Причем осторожно, особенно при заключении контрактов», — сказала астролог.

Также астропсихолог отметила, что относительно благоприятный период, благодаря аспекту Венеры с Плутоном, наступит с 21 июня.

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