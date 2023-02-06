Режим ЧС техногенного характера в Рудном прокомментировали в облакимате

В социальных сетях распространили документ, в котором сказано, что В Рудном объявлен режим ЧС техногенного характера местного масштаба.
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Как сообщила пресс-служба областного акимата, в настоящий момент все системы жизнеобеспечения города Рудного работают в штатном режиме, ситуация стабильная.
Тем не менее, в связи с тем, что на некоторых участках тепловых, водопроводных, канализационных сетей из-за высокой степени износа участились случаи аварий и порывов, акиматом города с целью недопущения случаев промерзания сетей в период проведения отопительного сезона, а также экстренного реагирования, привлечения дополнительных сил и финансового обеспечения, была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного значения.
Данная ситуация не влияет на системы жизнеобеспечения и функционирование городских систем.
Напомним, сегодня аким Рудного Куандык Испергенов покинул свое кресло