Резкий рост заболеваемости коронавирусом регистрируют в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

21 декабря в Костанайской области зарегистрировано 36 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил –0,08 %.

Накануне было зарегистрировано 8 случаев.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 13, г.Рудный — 6, Костанайский район — 4, Сарыкольский район – 3, по 2 случая в Денисовском, Мендыкаринском, Федоровском районах — 2, по 1 случаю в Карабалыкском, Карасуском, районе им.Б.Майлина, г.Лисаковск.

26 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 при плановой госпитализации.

Из числа инфицированных лиц 32 с симптомами заболевания, 4 случай бессимптомный.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 21 декабря 2021г. зарегистрировано 41 128 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 40 489 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 023 человека, вторым компонентом 325 735.

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