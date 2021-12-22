Резкий рост заболеваемости коронавирусом регистрируют в Костанайской области

itcentr.net/uslugi/laboratory
Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
21 декабря в Костанайской области зарегистрировано 36 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил –0,08 %.
Накануне было зарегистрировано 8 случаев.
Читайте также: Минздрав представил прогноз заболеваемости Covid-19 на январь
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 13, г.Рудный — 6, Костанайский район — 4, Сарыкольский район – 3, по 2 случая в Денисовском, Мендыкаринском, Федоровском районах — 2, по 1 случаю в Карабалыкском, Карасуском, районе им.Б.Майлина, г.Лисаковск.
26 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 при плановой госпитализации.
Из числа инфицированных лиц 32 с симптомами заболевания, 4 случай бессимптомный.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 21 декабря 2021г. зарегистрировано 41 128 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 40 489 человек.
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 023 человека, вторым компонентом 325 735.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области