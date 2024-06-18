Резко подорожал доллар в Казахстане

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Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 18 июня средневзвешенный курс доллара составил 457,98 тенге, повысившись на 4,92 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,65 тенге (+0,38).
Нацбанк установил курс евро в 484,99 тенге, рубля – в 5,12 тенге.
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В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,5-460,9 тенге, евро – по 490,4-494,3 тенге, российские рубли – по 5,12-5,28 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 18 июня.
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