Под влиянием атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь 2-3 ноября на юго-востоке, 3-4 ноября на востоке страны погода без осадков.

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По республике ожидаются на западе, северо-западе, южных регионах туманы, на севере, в центре-порывистый ветер, гололед.

На западе, северо-западе, севере республики к концу периода ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-7 мороза, днем до 2 мороза-5 тепла, повышение температуры воздуха в центре, востоке страны ночью до 0-8 тепла, днем до 8-13 тепла, на юге, юго-востоке страны ночью до 3-13, днем до 15-22 тепла.

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