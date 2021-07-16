Резко выросло число казахстанцев с «красным» и «жёлтым» статусом в Ashyq, пытающихся попасть в заведения

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В Казахстане выросло число граждан, которые пытаются пройти в общественные заведения с «красным» и «жёлтым» статусом. Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя правления НПП «Атемекен» Юлия Якупбаева, передает informburo.kz
«Наблюдается существенный рост граждан, которые с «красным» и «жёлтым» статусом хотят попасть в общественные места. Ashyq – как вратарь, последний на линии обороны», – отметила она.
12 июля за один день посредством Ashyq выявили 325 казахстанцев, которые пытались попасть в публичные заведения с «красным» статусом. Это максимальное число заражённых коронавирусом, пытавшихся зайти в подобные заведения с начала июля.
В конце июня количество выявленных инфицированных при сканировании Ashyq достигало отметки 102 человека в день.
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