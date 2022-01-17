Резкое увеличение заболевших коронавирусом в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
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16 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 214 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,5 %.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 93, г. Рудный – 79, Костанайский район – 24, г.Лисаковск – 9, по 3 случая в г.Житикаре и Амангельдинском районе, Алтынсаринский район – 2, Мендыкаринский район – 1 случай.
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96 обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных лиц 200 с симптомами заболевания, 14 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 16 января 2022г. зарегистрировано 42 344 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 41 478 человек.
С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 348 904 человека, вторым компонентом 331 446.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области