В связи с неблагоприятными погодными условиями — низкой температурой воздуха и усилением ветра — 26 января 2026 года в ряде районов и городов Костанайской области учащиеся первой смены переведены на дистанционный формат обучения.

Накануне сообщили информацию для школьников и студентов Костаная.

Так, в Карабалыкском районе при температуре воздуха –31°С и скорости ветра 6 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены.

В Житикаринском районе при температуре –30,5°С и ветре 3 м/с дистанционно обучаются учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены.

В городе Лисаковске из-за понижения температуры до –26°С и скорости ветра 5 м/с на дистанционный формат переведены учащиеся 1–6 классов первой смены.

В Аулиекольском районе при температуре –26°С и ветре 3 м/с дистанционно обучаются учащиеся КПП и 1–4 классов первой смены.

В городе Рудном, по информации городского отдела образования, в связи с неблагоприятными метеоусловиями (–27°С) занятия первой смены для обучающихся 0–9 классов переведены в дистанционный формат.

В Фёдоровском районе при температуре воздуха –31°С на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–11 классов.

В Амангельдинском районе при температуре –28°С и скорости ветра 3 м/с дистанционно обучаются учащиеся 0–9 классов первой смены.

В Карасуском районе при температуре –30°С занятия во всех школах района переведены на дистанционный формат.

В Узункольском районе из-за морозов от –30°С до –34°С учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены 26 января обучаются дистанционно.

В Мендыкаринском районе при температуре воздуха от –30°С до –33°С и скорости ветра 3–5 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены.

Информация будет обновляться по мере поступления данных от районных и городских отделов образования.

