Родители против, дети «за». О переводе школьников на дистанционку из-за непогоды высказываются костанайцы

На этой неделе погода в Костанайской области, что называется «дала маху» всем жителям региона. Сначала был гололёд, потом пришли лютые морозы. В итоге, дети ходили в школу всего один день. С морозами началась дистанционка.

Ежедневно в редакцию alau.kz писали и родители и дети. Всех интересовал вопрос — будут ли отменять ли уроки. Некоторые сообщения умиляли и смешили. Дети очень просили телеканал «Алау» отменить в школах уроки. Хотя решение принимают только отделы образования, а журналисты alau.kz только размещают информацию. Некоторые из сообщения мы разместили в нашем инстаграм-аккаунте. Пост собрал более двух тысяч лайков и десятки комментариев.

В комментариях высказывались, как дети, так и их родители. Кто-то вспомнил, как в свои школьные годы ходил в школу в морозы и никто уроки не отменял. Кто-то вспомнил, как родители, бабушки и дедушки слушали по радио сообщение об отмене роков из-за морозов.

«Мы в школу ходили, и в мороз и в буран, ну, ничего, что сопли примерзали живы здоровы!»

«Даже если отменяли, не были в курсе. Приходили в школу и нас назад возвращали домой. Опять по сугробом домой».

«Мой наоборот хотел в школу». (орфография и пунктуация сохранены)

Дети рады остаться дома, а вот родители, комментируя пост, пишут о том, что устали от дистанционного обучения. Нагрузка вдвойне. Ведь нужно, чтобы ребенок вник в классную работу, потом сделал домашние задания. Все это проконтролировать. В большинстве случаев, это касается детей младшего звена.

«Не мучаете родителей!!! Отправьте детей в школы!!!»

«Я учитель, не хочу дистанционно работать».

«Мы в 1 классе и там капец, как без мамы нельзя. Не все «достаточно умны».

«Может Вы просто не работаете? Я приезжаю домой после 20:00 и мне нужно ещё проконтролировать выполнение домашнего задания и онлайн мектеп».

«Отмените такой мороз. И отправьте детей в школу. Пусть учат учителя их. А не родители».

«Да и сравните САМОСТОЯТЕЛЬНО выученный материал со ШКОЛОЙ. Это небо и земля».

«Куда писать сообщение от родителей, чтоб, пожалуйста, не отменяли уроки»

«Теперь я буду писать в Алау, чтобы они работу отменили)))».

Дистанционное обучение-это муки детям и родителям! Взяли моду по любому поводу отправлять на дистанционку. Заданий куча, сидим весь день без отдыха. Это очень большая нагрузка и стресс! (орфография и пунктуация сохранены)

Между тем, синоптики дают пока неутешительный прогноз на предстоящие три дня. Морозы отступать не собираются. А это значит, что, скорее всего, учебная неделя вновь начнется с перевода детей на дистанционное обучение. Но это не точно. официальной информации от отдела образования нет.

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