Узнай раньше всех! Где сообщают об отмене уроков в школах Костанайской области

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Узнать раньше всех оперативную информацию об отмене уроков в школах городов и районов Костанайской области можно:
- на сайте alau.kz
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Рекомендуемые показатели неблагоприятных погодных метеоусловий, при которых отменяются занятия в организациях образования области, в соответствии с географическими, климатическими условиями региона, а также с учетом возрастных особенностей обучающихся:
- минус 25 градусов и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с и более в 0-4 классах;
- минус 27 градусов и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с и более в 0-9 классах;
- минус 30 градусов и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с и более в 0-11 классах, в учебных заведениях технического и профессионального образования (1,2 курсы);
- сильный гололед при температуре воздуха до минус 10 градусов и выше в 0-11 классах, в учебных заведениях технического и профессионального образования (1,2 курсы).
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