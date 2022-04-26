Родительские комитеты начинают давить. О запретах предстоящих выпускных напомнили в управлении образования

Начиная с 2019 года, когда вводились карантинные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией, выпускные вечера в школах были под строгим запретом. Впервые за три года праздник прощания со школой состоится. Даты уже определили. Они едины по всей стране — 16 и 17 июня. Однако, сопряжен этот праздник будет с целым рядом запретов.

Такие рекомендации даны Министерством образования и науки республики. Выпускные вечера пройдут исключительно в стенах школ.

«Запрещается привлечение аниматоров, допустим прокат автомобилей для экскурсий, выездов, запрещается организация праздничных столов, то есть это праздник прощания с детством, то есть Министерство образования и Управление образования нацеливает родителей на то, чтобы не было ненужных трат», — сказала заместитель руководителя упарвления образования Костанайской области Айман Ибраева.

Под строгим запретом и любой сбор средств. Нельзя дарить подарки администрации школы или лично педагогам. Родителей просят не проявлять излишнюю инициативу в этом вопросе.

«У нас же как получается благое дело — плохое. Потому что начинают давить родительские комитеты, складываться там на что-то. А может какой- то родитель не в состоянии. Здесь должна просто какая- то инициатива, может школе что-то подарить, если есть такая возможность, на благо, на развитие школы. Укрепить там какую-то площадку, облагородить пришкольную площадку, такое не возбраняется», — говорит Айман Ибраева.

Также МОН рекомендовало выпускникам, принять участие в благотворительных акциях. К примеру, посадить деревья или оказать какую-либо помощь детям-сиротам. Добрые дела останутся в памяти гораздо дольше, чем поездка на лимузине и банкет в ресторане, уверены в Минобразования и науки.

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