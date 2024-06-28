Родившимся с 1949 по 1998 годы казахстанцам пообещали по 50 тысяч тенге. Комментарий Минтруда РК

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Информацию прокомментировали в пресс-службе министерство труд и социальной защиты населения РК.
Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 1998 годы, начнут с 26 июня зачислять 50 000 тенге от неизвестного социального фонда, не соответствует действительности. Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.
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Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке.
Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.
Просим граждан доверять информации только из официальных источников.
Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону.