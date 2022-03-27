Россия планирует выйти из пенсионного соглашения между странами СНГ

1 января 2023 года Россия планирует денонсировать Соглашение о гарантиях прав граждан стран-участников СНГ в области пенсионного обеспечения.

Это следует из проекта федерального закона, разработанного Минтрудом и МИД России, сообщает banki.ru.

«Соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР. Однако с даты его подписания прошло 30 лет, в странах-участницах соглашения произошёл переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Поэтому положения договора СНГ уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем, не позволяют гражданам указанных государств в полной мере реализовать свои пенсионные права при выходе на пенсию», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Издание отмечает, что документ согласован с Минэкономразвития, Пенсионным фондом, Минфином, законопроект поддержали государственно-правовое управление президента и Счётная палата, передает informburo.kz

Соглашение о гарантиях пенсионных прав было подписано в 1992 году, его участниками, кроме России, стали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Документ предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Взаимные расчёты стран не проводятся. если только это не предусмотрено отдельными двусторонними договорами. При этом учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобретённые на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года.

«Одним из аргументов для отказа от соглашения стала и нагрузка на российский бюджет: территориальный принцип договора подразумевает рост финансовых обязательств государств, где, например, выше уровень пенсий или ниже возраст выхода на пенсию. В частности, заработок живущего сейчас в России пенсионера, полученный в государствах СНГ, рассматривается как заработок, полученный на территории России, с переводом национальной валюты в рубли по курсу на дату назначения пенсии», – поясняет портал.

В пояснительной записке также указывается, что в связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, при этом под него уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внёсшие вклад в развитие экономики страны.

Денонсация соглашения позволит сэкономить до 2,2 млрд рублей из бюджета Пенсионного фонда России в период с 2023 по 2025 год, это примерно 11% от общих расходов на пенсионное обеспечение граждан СНГ, обосновавшихся в России, в условиях, если бы соглашение продолжало действовать.

Действующие пенсионеры не заметят никаких изменений – выход России из соглашения не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий.

«Будущим же пенсионерам выплаты начнут назначать по новым правилам. Например, со странами ЕАЭС (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией) Россия уже заключила новое многостороннее соглашение, согласно которому с 1 января 2021 года расходы на пенсию делятся по пропорциональной системе. Стаж, приобретённый на территории разных государств-членов, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть – в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории», – сообщает издание.

Двустороннее соглашение на тех же принципах подписано с Таджикистаном, переговорный процесс идёт с Молдавией и Узбекистаном.

Если же двусторонний договор заключить не удастся, выплата пенсий будет производиться по умолчанию в соответствии с национальным законодательством. Это означает, что если иностранный гражданин постоянно проживает в России, то ему будет засчитываться только объём пенсионных прав, заработанный в России.

В России на страховую пенсию по старости – наиболее распространенный вид трудовой пенсии – могут претендовать граждане, имеющие как минимум 15 лет страхового стажа, а также достигшие пенсионного возраста: в 2022 году это 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.

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