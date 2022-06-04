Россия с 14 июня снимет ограничения по КВИ на въезд для иностранцев

ru.depositphotos.com
Эпидемиологические ограничения для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, снимаются с 14 июня, сообщает zakon.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также говорится, что принято решение о возобновлении с 14 июня железнодорожного сообщения по маршрутам Ташкент – Самара и Ташкент – Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте. Ограничения на въезд граждан Узбекистана в РФ железнодорожным транспортом также будут сняты.
Ранее в Минздраве РФ отметили, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабильная, число заболевших снижается.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: