Россия заявила о снятии транспортных ограничений с Казахстаном

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Напомним, что ранее российская сторона вводила временные ограничения. Теперь же они сняты и транспортное сообщение с Казахстаном возобновляется, передает nv.kz со ссылкой на zakon.kz.
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал существующее распоряжение. Помимо Казахстана, в «Перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные Российской Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение» вошли Беларусь, Китай, Монголия, Украина, самопровозглашенные ЛНР и ДНР, Абхазия и Южная Осетия.
«Установить, что датой снятия временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством является дата его включения в перечень», — гласит документ.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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