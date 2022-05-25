Россия заявила о снятии транспортных ограничений с Казахстаном

Напомним, что ранее российская сторона вводила временные ограничения. Теперь же они сняты и транспортное сообщение с Казахстаном возобновляется, передает nv.kz со ссылкой на zakon.kz.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал существующее распоряжение. Помимо Казахстана, в «Перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные Российской Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение» вошли Беларусь, Китай, Монголия, Украина, самопровозглашенные ЛНР и ДНР, Абхазия и Южная Осетия.

«Установить, что датой снятия временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством является дата его включения в перечень», — гласит документ.

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