Россиянам начали запрещать выезд в Казахстан, передает kaztag.kz со ссылкой на российское издание Baza.

«Погранслужба ФСБ стала запрещать россиянам выезд из страны. Об этом сообщает адвокат Павел Чиков», — говорится в сообщении в воскресенье.

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Также издание приложило копии двух уведомлений о необходимости явиться в военкомат, выданных на российских пограничных пунктах «Озинки» и «Звериноголовское» – оба пункта расположены на границе с Казахстаном.

Отметим, что поток желающих попасть в Казахстан граждан России резко увеличился после объявления там частичной мобилизации 21 сентября на фоне отступления российских войск из занятых ими ранее регионов Украины. 23 сентября в пограничной службе КНБ сообщили, что взяли на особый контроль ситуацию на границе. По состоянию на 23 сентября, в Казахстан с начала 2022 года въехали более 1,6 млн граждан России.

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