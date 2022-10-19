Россиянка пожаловалась на резко подскочившую аренду жилья в Костанае

Россиянка Юлия Ликутина, перебравшаяся в Казахстан из Екатеринбурга после 21 сентября с мужем и сыном, рассказала в TikTok о печальном опыте аренды квартиры в Костанае, передает Tengrinews.kz.

По словам Юлии, семья сняла двухкомнатную квартиру за 250 тысяч тенге в месяц. Договор аренды заключили на год. Однако на следующий день цена выросла на 100 тысяч тенге по неизвестной причине. Конечный ценник жилья — 350 тысяч тенге в месяц. Обо всей ситуации девушка рассказала в TikTok. Видео попало в рекомендации, и за пару суток ролик набрал больше 800 тысяч просмотров и 1,5 тысячи комментариев.

«Квартира стоила 250 тысяч тенге. Ровно до того момента, как мы подписали договор. Договор на год за 250 тысяч. На следующий день нам позвонила хозяйка и сказала, что оплата повышается на 100 тысяч. На что мой муж говорит: «Со следующего месяца?» «Нет, скидывайте 100 тысяч сейчас, она уже стоит 350 тысяч». Хотя вчера подписывали договор на другую сумму. Мы скидываем, но понимаем, что это огромные деньги — платить каждый раз по 350… Мы звоним еще раз, обсуждаем. Понятно, что сейчас ажиотаж. Окей, если это один месяц, потом посмотрим, какая будет обстановка, так как нам нужна квартира на долгий срок. Может, это только один месяц 350? Потом будет меньше? На что нам сказали, что до Нового года квартира будет стоить 350 тысяч. Именно из-за этого, что так резко подняли оплату, не предупредив за месяц, мы съезжаем с этой квартиры», — рассказала Ликутина.

Ранее девушка рассказывала, что в Екатеринбурге они снимали трехкомнатную с хорошим ремонтом и бытовой техникой в центре города за 1100 долларов, здесь «двушку» сняли дешевле в два раза. Возможно, именно из-за этих слов в последующем россиянам и подняли стоимость аренды.

К слову, Юлия с супругом и 11-месячным сыном уже переехали в другую квартиру. Цена аренды — 250 тысяч тенге, но дом классом выше, а квартира — комфортнее.

Риелтор из Костаная уверена: 350 тысяч тенге за двухкомнатную квартиру — это неадекватно дорого. Цены на арендное жилье одномоментно взлетели после 21 сентября, когда в Казахстан массово въезжали тысячи россиян. Однако на данный момент, как отмечает специалист, идет тренд на снижение. Возможно, потому что въезжающих стало заметно меньше, либо потому что ранее приехавшие использовали Костанай как перевалочный пункт и транзитом отправились дальше. Если в пик спроса за однокомнатную со средним ремонтом просили 200 тысяч тенге, то сейчас ее стоимость варьируется в районе 150 тысяч тенге.

«К досентябрьским ценам мы вряд ли вернемся. К примеру, в августе и начале сентября мы находили клиентам «однушки» за 80-100 тысяч тенге. Сейчас подобные квартиры стоят около 130 тысяч. Двухкомнатные с евроремонтом, новой техникой и в хорошем доме можно было снять за 150-180, потом стоимость аренды взлетела до 250-300 тысяч, на сегодняшний день их сдают за 200-220 тысяч тенге. Арендаторы, которые подняли своим квартиросъемщикам с 250 до 350 тысяч тенге, поступили недальновидно. Вряд ли им удастся сдать эту «двушку» так же выгодно еще раз. В лучшем случае отдадут за те же самые 250 тысяч, но, что наиболее вероятно, сдадут дешевле тысяч на 30″, — говорит руководитель агентства недвижимости в Костанае Айгуль Сеитова.

Напомним, ранее аналитики Krisha.kz представили данные мониторинга цен на арендные квартиры за неделю, 5–12 октября. Сообщалось, что в тех городах, где произошел арендный ажиотаж в первые недели после объявления о частичной мобилизации в России, начали снижаться арендные ставки.

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