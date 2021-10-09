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Рост цен на яйца больше всего повлиял на общее подорожание социально-значимых продуктов питания

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За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%. На это повлияло удорожание яиц на 2,7%, сообщает сайт премьер-министра РК, передает informburo.kz

Аскар Мамин провёл совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары и горюче-смазочные материалы.

«Наибольший рост цен на яйца зафиксирован в Мангистауской (21,8%), Восточно-Казахстанской (16,6%) и Актюбинской (12,1%) областях. В рамках «оборотной схемы» в регионах закуплено 167,7 тысячи тонн социально значимых товаров. Больше всего сформированы запасы хлеба (41 тысяча тонн), картофеля, муки и сахара (71,6 тысячи тонн). Будет увеличено финансирование на закуп подсолнечного масла, гречки, говядины и капусты», – говорится в сообщении.

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Чтобы не допустить роста цен на хлеб, до конца года состоятся интервенции из региональных стабфондов, а в последующем – путём приобретения удешевленной пшеницы у АО «НК «Продкорпорация». Соответствующие поправки в законодательство находятся на рассмотрении государственных органов.

Сообщается также, что для обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом введён запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, с апреля прекращён экспорт дизельного топлива, перенесён плановый ремонт на Атырауском НПЗ на 2022 год, с 1 сентября по 5 октября импортировано 55,9 тысячи тонн дизтоплива из РФ. Перенос сроков начала ремонта комплекса первичной переработки нефти Павлодарского нефтехимического завода с 1 на 9 октября позволил произвести дополнительно 30 тысяч тонн дизтоплива. Завершение ремонтных работ запланировано на 4 ноября.

«С начала года в стране произвели 78 млн тонн угля. Согласно Плану потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения, на 2021-2022 годы объем потребления составит порядка 9,2 млн тонн, из них 2,8 млн тонн – коммунально-бытовой сектор, 6,4 млн тонн – население. На сегодня акиматами завезено 7,5 млн тонн угля, что обеспечит 93,1% потребностей коммунально-бытового сектора и 76% – населения», – отмечается на сайте премьер-министра.

Сообщается, что за прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции выявило 16 фактов превышения торговой надбавки по 87 товарным позициям в Шымкенте, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Актюбинской и Жамбылской областях. В рамках антимонопольного контроля на рынке дизельного топлива ранее вынесли 19 уведомлений о снижении цен. Началась проверка нефтебаз, оптовых и розничных поставщиков на предмет обоснованности ограничения реализации дизтоплива и возможного его вывоза за пределы РК.

Премьер-министр поручил акимам регионов активизировать работу по наполнению стабилизационных фондов продовольствием и выделению средств на «оборотную» схему, принять незамедлительные меры по фактам нарушения торговой надбавки субъектами торговли, обеспечить бесперебойность поставок угля для нужд населения и коммунально-бытового сектора. Глава правительства подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания и эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

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