Рост цен на стройматериалы: есть ли смысл в стабфонде?

Директор Центра нормирования в строительстве АО «Казахский НИИ строительства и архитектуры» Арман Хасен рассказал, что в условиях рыночной экономики стабилизационные фонды не помогут в регулировании цен на строительные материалы, всё диктуют спрос и предложение, сообщает «31 канал».

«Никаких стабилизационных фондов создавать не нужно. И государство ещё 30 лет назад отказалось от регулирования цен. Мы это уже проходили до 1991 года в условиях плановой экономики, когда государство утверждало цены. Последние 30 лет мы живём в рыночной экономике. И рыночные механизмы регулируют цены. Основной регулятор – это конкуренция. На последнее увеличение цен повлияли два фактора: резкое увеличение спроса на стройматериалы, когда возникает их дефицит и цена соответственно растет, и рост цен на промышленные металлы на мировом рынке», – пояснил специалист. Читайте также: Цены на покупку и аренду квартир резко подскочили в Костанае

По его словам, прямых рычагов для управления и сдерживания цен на стройматериалы нет, существуют косвенные факторы влияния: это стимулирование и дестимулирование спроса. Из-за того, что в 2021 году резко увеличились объём ипотечных займов и объём строительства, застройщики, особенно в крупных городах, резко увеличили объём жилищного строительства. И рост цен наблюдается прежде всего в Нур-Султане и Алматы, передает informburo.kz

«Мы это уже проходили в 2007 и в 2014 годах. В 2007 году был резкий всплеск цен на жильё и потом резкий откат – цены упали. Так же произошло и со строительными материалами: в 2006-2007 г.г. бетон подорожал в несколько раз, потом цены откатились, стабилизировались и в течение последующих пяти лет были стабильны. Сейчас ситуация по законам рынка должна быть аналогичной. То есть когда на товар есть большой спрос, превышающий возможности производителя, – цены начинают резко расти. Когда спроса нет – цена не будет расти», – прокомментировал Арман Хасен. Цены на жильё снова выросли. Особенно удорожание заметно на рынке аренды недвижимости, сообщает Бюро национальной статистики. Ранее в Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщали о принятых мерах по сдерживанию темпов роста стоимости. Отмечалось, в частности, что группа застройщиков в Алматы снизила цены на свою недвижимость на 15-20%. О снижении также сообщали застройщики Нур-Султана, Шымкента и Атырау. И все же, по итогам сентября удорожание очевидно. Средняя цена по стране на квадратный метр первичного жилья в сентябре составила 246 152 тенге – на 0,7% больше, чем в августе. А вторичная недвижимость подорожала на 1% и продавалась по 275 с лишним тысяч тенге за «квадрат». Но более всего растут цены на аренду квартир. В среднем по стране снять жильё можно по 1 877 тенге за один квадратный метр, что на 2,5% дороже, чем было в августе.

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