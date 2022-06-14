Рост цен ожидает казахстанцев. Прогноз озвучил глава Нацбанка

Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов на заседании правительства рассказал об ускорении годовой инфляции в Казахстане, передает zakon.kz.

«Инфляция в Казахстане в мае 2022 года в годовом выражении ускорилась до 14% – с 13,2% в апреле 2022 года. Месячная инфляция замедляется, составив в мае 1,4% против 2% в апреле и 3,7% в марте, но все еще остается высокой и превышает прошлогодние показатели и среднегодовые значения. Темпы замедления месячной инфляции отражают, с одной стороны, устойчивый внутренний спрос на фоне положительного фискального импульса, с другой стороны – высокие инфляционные ожидания», — сказал Галымжан Пирматов

По словам главы Нацбанка, наибольший вклад, или 55,3%, продолжает вносить рост цен на продукты питания, достигший в годовом выражении 19%.

«Внешний инфляционный фон продолжает оказывать повышательное давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 11,1 до 11,9%. Инфляция платных услуг выросла с 8,9 до 9,1%, несмотря на сдерживающий эффект от введенного моратория на рост цен на регулируемые услуги. На конец 2022 года Нацбанк прогнозирует инфляцию на уровне 13-15%. Прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер правительства по контролю и снижению уровня инфляции, который фокусируется на сбалансированном развитии потребительских рынков. При успешной реализации данного комплекса мер инфляция может снизиться до нижней границы прогноза», -сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка добавил, что ожидается некоторое ускорение роста цен на непродовольственные товары, который будет сдерживаться регулируемым ростом цен на ГСМ. Инфляция платных услуг будет замедляться на фоне высокой базы 2021 года.

«Отмечаем риски удорожания цен на регулируемые коммунальные услуги после завершения моратория на их повышение, а также роста цен на рыночные услуги на фоне повышенных инфляционных ожиданий», — озвучил прогноз Галымжан Пирматов.

В то же время глава Нацбанка заявил, что в 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5% с учетом принимаемых мер в области денежно-кредитной политики, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила. Он напомнил, что, учитывая текущий баланс рисков, 6 июня 2022 года Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 14%. При отсутствии новых шоков, по данным финрегулятора, сохранение текущего уровня базовой ставки окажет сдерживающее воздействие на рост цен в среднесрочной перспективе.

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