Рост коронавируса в Костанайской области продолжается

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

21 октября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 128 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,36%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 39, г.Рудный – 12, Костанайский район – 11, г.Лисаковск – 10, г.Житикара – 9, по 7 случаев в Денисовском, Карабалыкском и им.Б.Майлина районах, по 6 случаев в Аулиекольском и Мендыкаринском районах, Камыстинский район – 4 случая, Карасуский район – 3 случая, по 2 случая в Алтынсаринском, Узункольском и Федоровском районах, Амангельдинский район – 1 случай.

103 обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

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Из числа инфицированных 111 с симптомами заболевания, 17 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 21 октября 2021г. зарегистрировано 35 637 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 31 707 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 325 278 человек, вторым компонентом 301 660.

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