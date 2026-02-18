В Костанае мусоровывозящую компанию «Тазалык-2012» планируют вернуть в государственную собственность, несмотря на действующий договор доверительного управления. Об этом накануне заявил аким города Марат Жундубаев.
Напомним, в 2018 году акимат передал предприятие в доверительное управление частной компании. По условиям соглашения, к 2028 году товарищество должно было полностью перейти в частные руки с правом выкупа. Однако теперь городские власти намерены взять предприятие под контроль уже в следующем году. Причиной называют отсутствие ожидаемых темпов развития.
Претензии акимата: сроки вывоза и работа персонала
Как сообщил главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Асхат Казин, у властей есть вопросы к своевременности вывоза мусора, особенно в частном секторе и неблагоустроенных районах.
По его словам, также фиксируются случаи недобросовестной работы при погрузке отходов, когда часть мусора остаётся на месте.
В отделе ЖКХ добавили, что в 2024 году совместно с Палатой предпринимателей «Атамекен» помогли компании получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы из-за кадрового дефицита. Кроме того, предприятию был содействован льготный заем на приобретение спецтехники и 500 евроконтейнеров.
Позиция компании: развитие есть, вложения — за счёт кредитов
В руководстве «Тазалык-2012» с оценкой властей не согласны. Заместитель директора Владимир Лопатин заявил, что предприятие развивается, а закупка оборудования осуществляется за счёт собственных и кредитных средств.
По его словам, с августа 2024 года компания приобрела 500 контейнеров за собственные деньги, а недавно получила ещё 110 новых евроконтейнеров. Он подчеркнул, что говорить об отсутствии развития некорректно.
Вопросы к темпам модернизации
В акимате пояснили, что одной из задач для предприятия было полное оснащение Костаная евроконтейнерами. На сегодняшний день, по данным отдела ЖКХ, город обеспечен ими примерно на 70%. При этом срок выполнения обязательств истекает в 2028 году, однако текущие темпы власти считают недостаточными.
Также у чиновников есть замечания по эффективности использования спецтехники. Речь идёт не о простое машин, а о возможностях более рациональной эксплуатации.
Возможные изменения при переходе в госсобственность
В акимате уверены, что при возврате предприятия в госсобственность улучшится материальное оснащение и ускорится принятие решений в сфере санитарной очистки города. По словам Асхата Казина, государственный орган заинтересован прежде всего в обеспечении экологического состояния города, а не в получении прибыли.
В компании, в свою очередь, отмечают, что готовы инвестировать в развитие, однако опасаются вкладывать дополнительные средства в условиях неопределённости. Владимир Лопатин также сообщил, что предприятие намеревалось выкупить его уже в начале текущего года, однако получило отказ.
Окончательное решение по дальнейшей судьбе «Тазалык-2012» пока не принято.
