С 1 июля для сельских жителей Казахстана организуют медосмотры

Минздрав Казахстана готовит проект приказа о проведении профилактических осмотров сельских жителей всех возрастов.

Медосмотры намерены организовать с 1 июля. Об этом на встрече с главврачами районов и моногородов сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

«В тех условиях, когда основные медицинские, инфраструктурные, технологические ресурсы сконцентрированы в городах, сельчане всё ещё испытывают трудности с получением квалифицированных медицинских услуг, специализированной помощи. Наша общая задача – бороться за каждую жизнь, и не важно где человек проживает, в глубинке или в центре, это наш пациент, врач должен оказать ему самую необходимую помощь», – сказала Ажар Гиният.

По словам министра, многие проблемы имеют исторические корни и тянутся годами. Это кадровый дефицит, большой физический износ медицинских объектов, слабое дорожно-транспортное сообщение, низкая оснащённость медицинской техникой на селе. Она отметила, что традиционно сельские жители гораздо реже городских посещают амбулаторные учреждения, а госпитализируются лишь при неотложных проблемах здоровья, отказываясь от плановой госпитализации из-за трудностей бытового характера, передает informburo.kz

Кроме массового медосмотра для сельских жителей, который планируют начать с июля этого года, для улучшения доступности медпомощи на селе будут пересмотрены государственный норматив сети организации здравоохранения, стандарты оказания медицинской помощи.

При этом министр отметила, что свои усилия в решении проблем сельской медицины должны приложить и местные исполнительные органы, и главврачи больниц районного уровня и моногородов, и депутаты.

Руководители управлений здравоохранения и главные врачи отметили, что самыми проблемными вопросами остаются кадровый дефицит, особенно узкопрофильных медработников, оснащение современной медицинской техникой, особенно хирургических отделений.

В качестве предложений главные врачи поднимали вопрос введения коэффициента на медицинский тариф (КПН) в зависимости от плотности населения, который сегодня не покрывает фактические затраты районных медицинских организаций, введения ускоренной переподготовки узких специалистов для сельского здравоохранения, передачу четвёртой категории вызовов скорой помощи из районного уровня на республиканский.

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