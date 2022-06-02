С 1 июня из Костаная начали ходить еще два пригородных автобусных маршрута

Новый пригородный маршрут — 120 начал свою работу с 1 июня.

Как отметили в отделе ЖКХ, рейсовый автобус будет уезжать из Костаная с остановки «Гиппократ», затем поворачивать на проспект Абая и двигаться по нему в сторону Рудного. Конечная остановка в Рудном — местный ЦУМ. Интервал движения составит 80 минут. Перевозчики намерены делать не меньше 10 рейсов туда и обратно в день.

«Стоимость маршрута будет составлять 320 тенге, пенсионерам — 310, детям — 160. 01 1 на сегодня дифференцированный тариф, можно и наличкой оплачивать, установлены валидаторы, можно и безналичной форме», — рассказал завсектором ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Костаня Нурдаулет Бейсенов.

Еще один пригородный маршрут — №118 с 1 июня курсирует из Костаная в поселок Владимировка Костанайского района. Он так же начинает свой маршрут с остановки «Гиппократ» областного центра. Стоимость проезда от Костаная до Владимировки — 280 тенге. Но при этом автобус будет заезжать в Тобыл и поселки Молокановка и Нечаевка. Автобусы будут начинать движение в 7.00 и ездить по расписанию, которое жителям рекомендуют узнавать через местные акиматы и официальные странички в социальных сетях. При этом, как отмечают чиновники ЖКХ, если маршрут будет убыточным, то акимат Костаная готов его субсидировать, как социальный.

Помимо этого, как сообщили в акимате Костаная, с 10 июня начнут курсировать еще три пригородных маршрута — это Костанай-п.Московское, Костанай-п. Костомар, Костанай-п. им. Павлова.

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